Мурманск вошел в десятку городов России с самыми высокими зарплатами

Северянин может позволить себе 3,6 стандартного потребительного набора на месячный заработок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"РИА Новости" составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. Специалисты рассчитывали соотношение средней зарплаты к потребительской корзине. Так, Мурманск оказался в лидерах, заняв 10-ю позицию топа. Согласно исследованию, северянин может позволить себе 3,6 стандартного потребительского набора на месячный заработок.

- Среднемесячная чистая зарплата в Мурманске за I полугодие 2021 года - 73 тысячи рублей. В сравнении с 2020-м, зарплата в городе изменилась на 10%, - говорится в исследовании.

Первое место рейтинга занял Салехард, жители которого зарабатывают около 106 тысяч рублей в месяц. На последней строчке обосновалась Элиста, где средняя зарплата составляет 31 тысячу рублей.

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