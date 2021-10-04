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Общество4 октября 2021 11:40

Мурманск вошел в десятку городов России с самыми высокими зарплатами

По данным исследования, среднемесячный заработок в столице Заполярья составляет 73 тысячи рублей
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Северянин может позволить себе 3,6 стандартного потребительного набора на месячный заработок.

Северянин может позволить себе 3,6 стандартного потребительного набора на месячный заработок.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"РИА Новости" составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. Специалисты рассчитывали соотношение средней зарплаты к потребительской корзине. Так, Мурманск оказался в лидерах, заняв 10-ю позицию топа. Согласно исследованию, северянин может позволить себе 3,6 стандартного потребительского набора на месячный заработок.

- Среднемесячная чистая зарплата в Мурманске за I полугодие 2021 года - 73 тысячи рублей. В сравнении с 2020-м, зарплата в городе изменилась на 10%, - говорится в исследовании.

Первое место рейтинга занял Салехард, жители которого зарабатывают около 106 тысяч рублей в месяц. На последней строчке обосновалась Элиста, где средняя зарплата составляет 31 тысячу рублей.

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