Пропавшего в Мурманской области Владимира Демченко нашли мертвым в лесу

Вероятно, мужчина отравился выхлопными газами. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области завершились поиски 39-летнего Владимира Демченко. Напомним: 16 сентября мужчина уехал на работу на Восточный рудник на автомобиле Renault Kaptur и пропал. Полмесяца было неизвестно, где он находится.

Как сообщили в следственном комитете, Владимира нашли мертвым 2 октября в лесополосе в районе 11 километра автодороги Апатиты - Санкт-Петербург. Рядом находится база отдыха "Русь".

- Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, отрабатываются версии. После завершения проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

По предварительным данным, мужчина отравился выхлопными газами.

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