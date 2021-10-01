Завершены поиски пропавшей в Терском районе женщины

К счастью, женщину нашли живой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области завершились поиски пропавшей женщины, которая пошла в лес за грибами в Терском районе, неподалеку от села Оленица.

Северянка не выходила связь, ей на помощь выдвинулись четверо спасателей кандалакшского ПСП аварийно-спасательной службы ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».

К счастью, женщину нашли живой.

- Женщина найдена. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

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