Завершены поиски пропавшей в Терском районе женщины

К счастью, женщину нашли живой.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области завершились поиски пропавшей женщины, которая пошла в лес за грибами в Терском районе, неподалеку от села Оленица.
Северянка не выходила связь, ей на помощь выдвинулись четверо спасателей кандалакшского ПСП аварийно-спасательной службы ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».
К счастью, женщину нашли живой.
- Женщина найдена. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
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