В Алакуртти на озере Куолаярви пропал 53-летний рыбак

Мужчина пропал 23 сентября. Фото: "МурманСпас"

С 23 сентября в Мурманской области ищут пропавшего рыбака. 53-летний Михаил Клепиков уехал на озеро Куолаярви, что находится в Алакуртти. Вот уже неделю родные не знают, где он и все ли с ним в порядке.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет в кожаную коричневую куртку, под ней куртка цвета "хаки", красная олимпийка, штаны цвета "хаки" и черные резиновые сапоги.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

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