В Терском районе при сборе грибов потерялась женщина

Неподалеку от села Оленица в Терском районе потерялась женщина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Неподалеку от села Оленица в Терском районе потерялась женщина. Сообщение об этом поступило в оперативную дежурную смену МЧС по «системе – 112» 1 октября.

- Северянка пропала, когда ушла в лес собирать грибы. Связь с ней отсутствует, - уточнили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

К поисковым работам привлечены спасатели Кандалакшского поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» в составе четырех человек и одной единицы техники.

Напомним: в Алакуртти на озере Куолаярви пропал 53-летний рыбак. Михаила Клепикова ищут уже неделю.

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