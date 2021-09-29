Поисковый отряд «ЛизаАлерт» и ЦУР Мурманской области договорились о сотрудничестве

Решающую роль в поисках имеет быстрое оповещение населения о пропаже. Фото: правительство МО

Центр управления регионом (ЦУР) и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Мурманской области будут сотрудничать. Это позволит расширить каналы информирования, задействовать цифровые сервисы для повышения уровня безопасности жителей и оповещения о поисковых работах.

Теперь сообщения о пропавших северянах, опубликованные в соцсетях, будут направляться волонтерам ПСО. Кроме того, специалисты ЦУР готовы анализировать комментарии под постами о наиболее резонансных случаях пропажи людей, в первую очередь – детей и пенсионеров.

По словам куратора «ЛизаАлерт» в Мурманской области Татьяны Филипповой, в регионе большинство людей пропадает в городской среде – около 70% поисков ведется в населенных пунктах. При этом, когда речь идет о потерявшихся детях или дезориентированных взрослых, решающую роль имеет именно быстрое оповещение населения о пропаже.

- Это бывают пожилые люди с проблемами с памятью, тяжелым состоянием здоровья, а также маленькие дети, которые должны быть найдены очень быстро. Городская среда для них является не менее опасной, чем природа. Зачастую нам необходимо оперативно распространить информацию о поисках. И мы очень рады, что к нашей работе подключился Центр управления регионом, – отметила Татьяна Филиппова.

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