В Мурманской области пропал 39-летний мужчина с бородой

Мужчину ищут четвертый день. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области ищут 39-летнего Владимира Демченко, который пропал 16 сентября. В тот день мужчина уехал на работу на Восточный рудник, что находится в районе Кировска. Автомобиль северянина - темно-серый Renault Kaptur с госномером А149НА 51. С тех пор Владимир так и не возвращался домой.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-рыжие, глаза карие, носит бороду.

Был одет в черную куртку, спортивный костюм Adidas, черные кроссовки и темную кепку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

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