3 октября в Мурманске будет работать ярмарка "На Севере - вкусно!"

Ярмарка "На Севере - вкусно!" будет работать с 12.00 до 21.00. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

3 октября Мурманск отмечает 105-летие со дня основания. В этот день северян ждет насыщенная программа с шоу дронов, выступлением певцы Бурито, фейерверком и многим другим. Подробнее с ней можно ознакомиться здесь.

Также на улице Воровского откроется ярмарка "На Севере - вкусно!". Она будет работать с 12.00 до 21.00, гости смогут попробовать разные угощения, в том числе блюда Арктической кухни.

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