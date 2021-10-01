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Общество1 октября 2021 16:28

Очевидцы выложили видео дымящего над Мурманском самолета

Очевидцев напугал его вид
Ника СВЕТЛОВА
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В группе "Мурманск ДТП ЧП" очевидцы выложили видео полета самолета - он попал на видеорегистраторы многих машин. Фото: Скриншот видео

В группе "Мурманск ДТП ЧП" очевидцы выложили видео полета самолета - он попал на видеорегистраторы многих машин. Фото: Скриншот видео

Днем 1 октября жители Мурманска наблюдали низко летящий над центром города самолет. Многих его внешний вид напугал: кто-то описал идущий от машины дым, другие утверждают, что видели языки пламени и что самолет летел по странной траектории.

В группе "Мурманск ДТП ЧП" очевидцы выложили видео полета самолета - он попал на видеорегистраторы многих машин.

Очевидцы выложили видео дымящего над Мурманском самолета
Видео: Сергей Тютюнник / vk.com/id12580940

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