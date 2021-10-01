Жителей Мурманска напугал низко летящий над городом самолет

При этом другие комментаторы говорят, что в дыме нет ничего страшного. Фото: Слава Петрикеев / vk.com/s.petrikeev

1 октября жители Мурманска наблюдали низко летящий над улицей Капитана Буркова самолет. Ранее его видели на площадью Пять Углов.

- Дымился. Летел в сторону Рогозерки, виляя из стороны в сторону, - написал в группе "Мурманск" Шамиль Абдулхалимов.

При этом другие комментаторы говорят, что в дыме нет ничего страшного.

- Ил-38 турбовинтовой. Следы от двигателей нормально для таких, - написал Павел Штерн.

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