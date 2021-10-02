В одном из дворов Мурманска поселился зеленоглазый великан

Великана защитили от вандалов. Фото: Елена Ястребова/ТВ-21

В центре Мурманска, на улице Шмидта, установили необычный арт-объект. Бородатый мужчина-великан, одетый в теплый свитер и джинсы, заботливо предупреждает северян о холодах, которые уже не за горами. В руках у него табличка, на которой написано "Пора надевать шапку".

Также к великану приделано объявление для вандалов о том, что ведется видеонаблюдение.

Напомним: самый большой глюкофон в мире починили. Ранее арт-объект в Мурманске повредили вандалы.

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