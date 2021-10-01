Аварийный столб в Мурманске "залатали" скотчем

Столб может упасть. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

В прошлом году в Апатитах "отремонтировали" дорожную яму, прикрыв ее ковром. Теперь же находчивостью в решении городских проблем отличились в Мурманске. Так, возле школы №17 разваливающийся столб решили починить при помощи скотча.

- Улица Олега Кошевого, 12/1. Столб скоро упадет. Может, ответственные лица обратят внимание на проблему, повисшую над жильцами близлежащих домов? - предупредил северян Владимир Маклаков в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

В комментариях пользователи шутят, что стоило скрепить конструкцию синей изолентой, тогда она простоит еще сотню лет и всех нас переживет.

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