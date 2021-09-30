Очевидцы опубликовали видео серьезного ДТП с тремя машинами в Мурманске

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 29 сентября в Мурманске на улице Шевченко произошло жесткое ДТП с тремя машинами.

Как сообщили очевидцы в паблике "Мурманск ДТП ЧП", водитель "Волги" врезался в ВАЗ 2115, который ехал в сторону севера. Вторая машина перелетела через отбойник и уже на встречной полосе столкнулась с кроссовером. Тем временем "Волга" скрылась с места аварии. Момент происшествия попал на видео.

Инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская уточнила "КП"-Мурманск", что в ДТП обошлось без пострадавших. По данному факту проводится проверка.

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