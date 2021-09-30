Региональный бюджет будет больше покрывать расходы Мурманска

При этом решение пока не оформлено на бумаге и носит устный характер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

30 сентября на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска Ольга Дзюба, которая стала единственным кандидатом на должность главы муниципального образования вместо досрочно ушедшего в отставку Михаила Белошеева, рассказала о помощи регионального правительства.

- Софинансирование расходов Мурманска за счет областного бюджета будет увеличено на 10%, и если сейчас область покрывает половину расходов, то теперь будет 60%. Губернатором такое решение уже принято, эти деньги можно направить на решение многих проблем, - сообщила Ольга Дзюба.

При этом решение пока не оформлено на бумаге и носит устный характер.

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