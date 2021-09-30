Телефонные мошенники за сутки отняли у жителей Мурманска 1,5 миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Фото: Антон ЗАБИРОВ

За минувшие сутки в полицию Мурманска обратились сразу две местные жительницы, которые стали жертвами телефонных мошенников. Их обманули в совокупности на полтора миллиона рублей.

Так, утром 40-летней мурманчанке позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил женщину, что на ее имя якобы пытаются оформить кредит. Чтобы "опередить злоумышленника" , абонент порекомендовал оформить новую заявку на кредит и перевести деньги на "безопасный" счет.

- Введенная в заблуждение северянка поверила лжесотруднику и оформила кредит на сумму около 800 тысяч рублей. Затем, продолжая действовать по инструкции мошенника, женщина положила все кредитные деньги на счет, продиктованным незнакомцем. После перечисления денег аферист перестал выходить на связь. Телефонный номер оказался заблокированным, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В этот же день поступило похожее заявление от 57-летней пенсионерки, которую мошенники аналогичным способом обманули на сумму около 600 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

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