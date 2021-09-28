В Хибинах построят визит-центр за 256 миллионов рублей

В национальном парке "Хибины" появится визит-центр. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В феврале 2018 года состоялось историческое событие - было подписано постановление о создании национального парка "Хибины". Спустя год стало известно, что в нацпарке появится визит-центр, но к проекту пока не приступили. Однако планы все еще есть.

- Будет создан визит-центр, который станет входной точкой в Хибины. Предполагается создание коттеджного поселка, через Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики мы получили федеральную поддержку на строительство сетей, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Объем инвестиций составит 256 миллионов рублей.

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