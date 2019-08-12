2019-08-12T08:47:07+03:00
Туризм

Для нацпарка "Хибины" создадут визит-центр

Управлением природного парка занимается Лапландский заповедник
Ника СВЕТЛОВА
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Нацпарк "Хибины" должен стать одним из самых любимых мест для туристов со всего света. Фото: Вероника СеливерстоваНацпарк "Хибины" должен стать одним из самых любимых мест для туристов со всего света. Фото: Вероника Селиверстова
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В 2017 году идее создания национального парка "Хибины" исполнилось 100 лет, а через год задумка все же получила бумажное оформление.

С недавних пор управление проектом передано Лапландскому заповеднику. И на днях состоялась большая встреча, на которой решали, что можно сделать уже в ближайшее время для нацпарка.

- Наши задачи сейчас – это способствовать развитию туризма и привлечь ресурс на территорию парка, - сказала Светлана Копылова, директор АНО "Агентство развития сельских инициатив", эксперт по развитию экологического туризма и ООПТ. – Именно "Хибины" могут стать модельной площадкой, которая задаст стандарты развития национальных парков для всей страны.

Так, в Кировске хотят сделать визит-центр нацпарка, который бы смогли посещать туристы. Еще одна задумка - сформировать для гостей определенный образ "Хибин". И для этого специалисты обратятся к Интернету и соцсетям, ведь именно там ищут информацию перед поездкой и там удобнее всего пиарить красоту Кольского полуострова.

Мы должны создать парк 21 века и найти гармонию человека и природы, - сообщил директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков. – В работе над проектами национального парка мы будем опираться только на лучшие образцы, перенимать опыт коллег как зарубежных, так и российских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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