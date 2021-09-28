Проект "Новый Мурманск" снова подорожал

Стоимость "Нового Мурманска" увеличилась. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

До 2029 года в Мурманске должны достроить проект "Новый Мурманск". Напомним: он будет состоять из деловой зоны, гостиниц, кафе, спа-центра, смотровой площадки, музея, пешеходного моста до железнодорожного вокзала с садом. Посмотреть, как он будет выглядеть, можно здесь.

В июне 2021 года сообщалось, что стоимость "Нового Мурманска" составляет 15,5 миллиарда рублей. 28 сентября на заседании Совета по туризму Мурманской области вице-губернатор Ольга Кузнецова озвучила, что объем инвестиций в проект составляет уже 16,7 миллиарда рублей.

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