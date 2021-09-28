Шоу дронов в Мурманске можно будет увидеть дважды

В шоу дронов будут принимать участие 500 летательных аппаратов. Фото: Мария ЛЕНЦ

3 октября в Мурманске состоится большой праздник в честь 105-летия Мурманска. В программе много интересного, в том числе и шоу дронов.

Увидеть его можно будет дважды. Как сообщила вице-губернатор Елена Дягилева, в ночь с 1 на 2 октября состоится репетиция шоу дронов. Запускать их будут от фонтана в Центральном сквере. Территорию заранее оцепят.

Напомним: стоимость шоу - 6,5 миллиона рублей.

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