Шоу дронов в Мурманске можно будет увидеть дважды

В шоу дронов будут принимать участие 500 летательных аппаратов.
Фото: Мария ЛЕНЦ
3 октября в Мурманске состоится большой праздник в честь 105-летия Мурманска. В программе много интересного, в том числе и шоу дронов.
Увидеть его можно будет дважды. Как сообщила вице-губернатор Елена Дягилева, в ночь с 1 на 2 октября состоится репетиция шоу дронов. Запускать их будут от фонтана в Центральном сквере. Территорию заранее оцепят.
Напомним: стоимость шоу - 6,5 миллиона рублей.
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