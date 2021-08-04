На День города в Мурманске покажут шоу дронов

На шоу из бюджета Мурманской области выделили 6,5 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

3 октября, на День города в Мурманске покажут красочное шоу дронов. В небо под музыкальное сопровождение поднимутся 500 квадрокоптеров. Действо развернется на площади Пять Углов.

- Длительность полета - около 7 минут. Представление можно будет увидеть с расстояния до 3 километров. Дроны поднимутся на высоту от 10 до 300 метров, - сообщается в документах к закупке.

На шоу из бюджета Мурманской области выделили 6,5 миллионов рублей.

Напомним: в этом году в Мурманске появятся три новых зоны отдыха за 9,8 миллиона рублей. Одну оборудуют у "Алеши", другие - на улице Воровского и у морвокзала.

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