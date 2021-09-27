"Опрос о вакцинации": в Мурманской области появился новый вид мошенничества

Разговор лучше всего прервать. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телефонные мошенники придумывают все более изощренные способы нажиться на доверчивых людях, паразитируя на злободневной теме коронавируса.

Так, в Мурманской области орудуют новые аферисты, которые под видом госорганов звонят северянам и якобы проводят опрос о вакцинации.

- Мошенники просят нажать на телефоне цифру "1" в случае, если вы сделали прививку от коронавируса, а также обещают собеседнику бонусы или другую выгоду за участие в опросе. Поддавшимся на эту уловку грозит блокировка и взлом мобильного телефона, - предупреждает на личной странице в соцсетях глава Ковдорского района Сергей Сомов.

При получении такого звонка лучше прервать разговор, так как никаких телефонных опросов о вакцинации госорганы не проводят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерка из Мурманска взяла кредит на 700 тысяч рублей для мошенников. Женщине сказали перевести деньги на "безопасный" счет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru