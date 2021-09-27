Над Хибинами сфотографировали фиолетовое северное сияние

Северное сияние мы обычно представляем зеленой игрой света на небе, однако палитра оттенков авроры бореалис обычно богаче: желтый. красный, голубой. Фото: Валентин Жиганов

Северное сияние мы обычно представляем зеленой игрой света на небе, однако палитра оттенков авроры бореалис обычно богаче: желтый. красный, голубой.

Фотограф из Кировска Валентин Жиганов на днях поймал фиолетовое шоу. Красивыми снимками он поделился на своей странице в "ВКонтакте".

- Нечасто такое наблюдаю, обычно - зеленое северное сияние, - рассказал Валентин "КП"-Мурманск".

Напомним: сделанный в Баренцевом море снимок северного сияния победил на международном конкурсе.

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