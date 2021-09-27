В Хибинах после обвала склона образовалась дыра диаметром 100 метров

В Хибинах нашли дыру, которая ранее не была замечена. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Хибинах нашли дыру, которая ранее не была замечена.

- На горе Юкспорр провалилась часть склона в подземную пустоту, образовав кратер примерно 100 метров в диаметре и 30 метров в глубину, - написал в паблике "Заброшенные и интересные места Мурманска и обл." Павел Горбачев.

Одна из версий случившегося - обвал стал последствием эксперимента "Днепр", когда в Хибинах проводили ядерные взрывы.

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