Знаменитое кладбище кораблей в Териберке разрезают на металлолом

От кладбища кораблей в Териберке скоро может ничего не остаться. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Одна из главных достопримечательностей Териберки - это кладбище кораблей, которое с каждым годом становится все меньше. Портят его туристы, которые умудряются заезжать на суда на машинах.

А еще есть те, кто разрезает остовы на металл. Одних таких заметили в Териберке на этих выходных. Жители села уверены, что это делают местные.

Туристы сожалеют о таком поступке, ведь это одно из любимых мест для посещения.

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