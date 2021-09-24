В Мурманске на Северном проезде появятся световые качели

Площадку собираются сделать в следующем году. Фото: мойзалив.рф

На Северном проезде в Мурманске благоустроят современную площадку для отдыха, интересным элементом которой станут качели с подсветкой. Организаторы считают, что такой объект станет популярным как у детей, так и у взрослых.

- Все объекты площадки будут находится под навесом для защиты от дождя и снега, - сообщается на сайте мойзалив.рф.

Предполагается, что подсветка будет не только у качелей, но и у тех же скамеек.

Видовые площадки в городе создаются в рамках проекта мойзалив.рф, который является частью плана мероприятий «Наш Мурманск», входящего в народную стратегию «На Севере-жить. 2030».

Напомним: в Мурманске появился самый большой глюкофон в мире. Найти его можно на сопке.

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