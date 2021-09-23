На городском кладбище Мурманска появится видеонаблюдение

В частности, из казны выделят деньги на установку системы видеонаблюдения на городском кладбище Мурманска и закупку песка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 сентября Совет депутатов Мурманска рассмотрел вопрос «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В частности, из казны выделят деньги на установку системы видеонаблюдения на городском кладбище Мурманска и закупку песка.

Напомним: в начале сентября там нашли следы медведя.

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