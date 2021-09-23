Министр образования Мурманской области Ольга Дзюба ушла в отставку

Об этом сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области. Фото: Правительство Мурманской области.

Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба освобождена от занимаемой должности и исключена из состава регионального правительства. Об этом сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области.

Она стала одним из лидеров голосования на довыборах в Совет депутатов Мурманска и снова займет кресло депутата. В свое время именно из горсовета Ольга Андреевна перешла в правительство - это случилось в октябре 2020 года.

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