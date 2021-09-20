Прокуратура проводит проверку по факту пожара на ледоколе "Ленин" в Мурманске

Пожар ликвидировали.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания на ледоколе "Ленин" в Мурманске. Ведомство выяснит, соблюдались ли должным образом правила пожарной безопасности.
Известно, что пожар случился 20 сентября около 14.00 в одном из помещений на нижней палубе при ремонтных работах.
- Судно пришвартовано к причалу в морском порту Мурманск, выведено из эксплуатации. Пострадавших нет. Сейчас возгорание ликвидировано, - отметили в прокуратуре.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, для объяснений вызвали собственника судна.
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