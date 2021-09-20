Стали известны подробности пожара на ледоколе "Ленин" в Мурманске

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 сентября около двух часов дня в Мурманске на морвокзале загорелась одна из главных достопримечательностей города - ледокол "Ленин". Пожар случился на нижней палубе атомохода.

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. В МЧС сообщили подробности о пожаре.

- Пожар произошел на площади 8 квадратных метров, работы по ликвидации открытого горения еще ведутся, но угрозы распространению огня нет. По пострадавшим и эвакуированным данные не поступали. Причина пожара устанавливается, - уточнил "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков.

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