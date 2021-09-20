В Мурманске горит ледокол "Ленин"

Пожар начался в одной из кают ледокола. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

20 сентября в Мурманске загорелся ледокол "Ленин", который стоит на вечной стоянке у морского вокзала. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, информация о пожаре поступила в 13.49.

- Произошло возгорание на нижней палубе атомного ледокола "Ленин" в каюте. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, - уточнили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Причина возгорания пока неизвестна.

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