Силач из Челябинска о сломанных камнях в Териберке: "Смысла в ваших истериках не особо много"

Рустам Исмаилов на пляже кидал камни. Фото: скриншот видео

Силач из Челябинска Рустан Исмаилов выложил в своем Instagram видео, сделанное на пляже в Териберке. Мужчина поднимает один из круглых камней и кидает его на скалу. Валун разлетается на части.

- Довелось побывать и искупаться в Северном Ледовитом океане недавно. У нас с товарищами моржами из Челябинска был своего рода гештальт и мы его закрыли. Масса впечатлений и эмоций были получены в ходе поездки. Ну, и я не мог там чего-нибудь не поднять, хоть и всё ещё слаб после короны, - написал Рустам Исмаилов.

Но пока одни хвалили его силу, жители Мурманской области возмутились поступком. Камней на пляже много, но то их ломают, то продают.

- Проблема в том, что вода обтачивала этот камень более 300 млн лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру, - пишут северяне.

Обвинений в адрес Рустама так много, что он решил им ответить. Но в своем поступке мужчина не раскаивается.

- Говорю как есть. Взял, поднял, бросил, откололось. Устроили из этого трагедию века и нашли величайшего злодея. Ну, и у нас принято на Урале подымать природные камни в рамках соревнований и просто так. А то, что он раскололся, так совпало. У нас сколько кидал - не кололись. Ну, и с течением времени они сами рассыпаются, стачиваются так или иначе под действием внешних сил. Так что смысла в ваших истериках не особо много. Хотите хайпануть или понтануться, какие вы правильные все из себя? - пишет мужчина.

Напомним: вблизи Териберки теперь создан природный парк.

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