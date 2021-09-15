В правительстве Мурманской области рассказали, надо ли платить за посещение природного парка «Териберка»

Посещение будет по пропускам. Фото: Олег ФИЛОНОК

На этой неделе стало известно, что губернатор Мурманской области подписал постановление о создании природного парка «Териберка».

Уже известно, что его посещение будет по пропускам и платно. Но с какого числа эти правила будут действовать и какую цену установят - вопросы открытые.

- В скором времени будет принято решение, с какой даты посещение парка станет платным, – пояснили «АиФ-Мурманск» в правительстве Мурманской области.

Напомним: сама Териберка в природный парк не войдет, но там тоже будут действовать ограничения, например, изменят генплан села, что повлечет необходимость согласовывать строительство домов и переделку существующих.

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