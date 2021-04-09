В Мурманске продают камни с пляжа в Териберке «Яйца дракона»

Знаменитые "яйца дракона" из Териберки повадились продавать. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Вслед за ягелем в Мурманской области на распродажу стал поступать другой природный ресурс – камни-окатыши с пляжей в Териберке.

За неимением местной сувенирной продукции туристам ничего не остается, как покупать в торговой палатке, что иногда стоит на остановке в новой Териберке, носки или трусы на память. Для более обеспеченных путешественников предлагается новый товар – камни с побережья Баренцева моря. В том числе со знаменитого пляжа "Яйца дракона". Внешне они действительно напоминают яйца, и когда на них стоит человек, то кажется, что он очень маленький.

Сами камни очень большие и тяжелые. Для их транспортировки нужны специальные средства, и как минимум, внедорожник. Потому что в пешей доступности таких окатышей в Териберке нет.

Фото: Авито

- На самом деле, нам обидно, - делится с редакцией «КП» жительница Териберки Юлия Василевская, - мы старинное село, но зарабатывают на нас все, кто угодно.

Одно дело, когда сами местные переносят эти камни в пещеры в сопках, создавая сказку про настоящего дракона. Другое дело, когда это продается как ресурс. Может, стоит вводить квоты на продажу камней с учетом периодов их восстановления?

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