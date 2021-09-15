В Кандалакше для птиц построили многоэтажный скворечник

Фото: vk.com/kandvkurse

В Кандалакше рядом с детским садом соорудили необычный скворечник. Для птичек сделали целый многоэтажный дом с окошками и подъездом. Покрасили его в серый цвет - типичный для панельных домов Заполярья.

Понравился ли пернатым новый домик, пока неизвестно, однако северяне оценили скворечник по достоинству. В паблике "Кандалакша в курсе" пользователи шутят, что строили его по программе "Доступное жилье".

Напомним: у реки в Мурманской области рыбаки встретили росомаху с детенышами. Такую встречу можно назвать редкой.

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