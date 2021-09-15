Медведицу с медвежатами из Ковдора спасут и увезут в лес

Животных вернут в естественную среду обитания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На минувших выходных на территорию Ковдорского ГОКа забрела медведица с тремя малышами. Ранее их видели в других уголках города, например, на заправке.

В минприроде Мурманской области уже выдали разрешение на ликвидацию семейства, если их еще раз увидят вблизи людей, ведь такое поведение опасно. Но многим становится не по себе от мысли, что всех четырех косолапых застрелят. Поэтому промышленники вместе с министерством решили спасти маму и малышей.

- Их вернут в естественную среду обитания. Руководство комбината возьмет на контроль судьбу мамы медведицы и трех ее детенышей. Планируется с помощью специалистов-охотоведов выследить и отловить медведей. После этого их вывезут подальше от города и комбината, километров за 100 в лес, - сообщили представители ГОКа.

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