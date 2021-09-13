Медведицу с тремя медвежатами в Ковдоре могут ликвидировать

Оказалось, что хищники уже не первый раз выходят к людям, их замечали на местном кладбище, у заправки "Роснефть". Фото: Виталий Новиков

На минувших выходных рабочие Ковдорского ГОКа столкнулись на промплощадке предприятия с медведицей и тремя ее малышами. Семейство убежало только после того, как водители спецмашин начали сигналить.

Оказалось, что хищники уже не в первый раз выходят к людям, их замечали на местном кладбище, у заправки "Роснефть".

- Предписание о регулировании численности выдано, но пока будем наблюдать. Если медведица и ее детеныши уйдут в лес и больше не будут появляться, то их не тронут, - сообщил "КП"-Мурманск" начальник отдела Государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Каск.

При этом охотоведы не могут застрелить медведей на территории ГОКа или в городе - только если выманят их в лес. Вблизи жилых домов ликвидировать хищников могут сотрудники полиции.

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