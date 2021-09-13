У реки в Мурманской области рыбаки встретили росомаху с детенышами

Эти хищники очень осторожны и очень не часто показываются людям, тем более с потомством. Фото: Скриншот видео

Редкими кадрами поделились рыбаки. У реки Рында, расположенной в северо-восточной части Кольского полуострова, они встретили росомаху с детенышами. Эти хищники очень осторожны и очень не часто показываются людям, тем более с потомством.

- Редкие кадры, самка росомахи и два подросших детеныша обходят свою территорию. Росомаха, наряду с медведем, находится на вершине пищевой цепочки в экосистеме тундры. Она практически не имеет конкурентов. Обладая мощными челюстями, она способна разгрызать кости и промороженное мясо. Охотничий участок взрослой особи достигает 1500 квадратных километров, - написал паблик "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове".

Как сообщил "КП"-Мурманск" начальник отдела государственного охотничьего надзора министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Каск, проверку по семейству росомах проводить не будут, ведь это не они вышли к людям, а люди к ним.

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