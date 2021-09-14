В Мурманске снесут аварийный дом на улице Фрунзе

Аварийный дом должны снести в течение месяца. Фото: 2gis.ru/murmansk

В Мурманске ветхий деревянный дом № 12 на улице Фрунзе расселят и снесут. Об этом сообщили в администрации города.

"Постановляю снести многоквартирный дом в течение одного месяца после того, как жильцы получат извещения о сносе", - говорится в постановлении мэрии за подписью врио главы администрации Мурманска Валентины Доцник.

К слову, расселяют и дом № 32/6 на улице Фрунзе.

Напомним: в этом же районе, на улице Советской, начнется строительство новой школы на 800 мест. Учебное заведение должно появиться в 2022 году.

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