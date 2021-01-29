Новую школу для жителей Мурманска построят военные строители

Первое общеобразовательное учреждение на 500 мест появится в районе Казарменного переулка, а второе - на 800 мест - на улице Советской. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году перед региональным минстроем стоит много задач. В том числе закончить строительство пяти детских садов и одной школы. Еще по двух школам в Мурманске начнутся работы.

Первое общеобразовательное учреждение на 500 мест появится в районе Казарменного переулка, а второе - на 800 мест - на улице Советской. Последнюю школу будут возводить при помощи Минобороны.

- Мы привлекаем военных строителей, которые успешно себя показали при строительстве госпиталя в Североморске, - отметил на заседании правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис.

Напомним: новое медицинское учреждение во флотской столице возвели за несколько месяцев. При этом во время строительства новой школы в Североморске, где работы идут с отставанием от графика, были задержки по вине подрядчика.

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