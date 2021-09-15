В кинотеатрах покажут снятый в Кировске фильм "Молоко"

Главную роль в "Молоко" сыграла Юлия Пересильд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осенью 2020 года в Мурманской области снимали фильм "Молоко" с Юлией Пересильд и Гошей Куценко в главных ролях.

Героиня Пересильд, по сюжету, живет в Кировске. Неожиданно она начинает менять жизнь окружающих людей.

- Привычное для жителей периферийного городка северное сияние вдруг как-то странно начинает влиять на Зою. Несмотря на врачебный диагноз "бесплодие", из ее груди начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. Все, кого недолюбили в детстве родители, теперь имеют надежду на исцеление: ее гражданский муж Сережа (Андрей Бурковский); укравший из зоопарка двух пингвинов и поселивший их у Зои в ванной подросток (Эрик Панич), испытывающий судьбу ездой на крышах поездов; тираничный отец (Гоша Куценко) девочки Тани и даже эксгибиционист (Юрий Колокольников), годами пугавший женщин в парке и страдающий от этого. Но, прежде чем Зоя примет на себя миссию спасителя, ей предстоит сделать сложный выбор, ведь оказывается, что эффект от ее молока бывает совершенно непредсказуемым, - рассказали создатели фильма.

Премьера фильма состоится 23 сентября, жители Мурманской области также смогут увидеть ленту в кинотеатрах.

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