В Зеленоборском планируется построить новую амбулаторию

Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на "прямой линии" в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о том, что в Зеленоборском построят новую качественную амбулаторию. Сроки строительства пока что не известны.

"В планах, чтобы жители получали первичную помощь на месте. И будем перевооружать Кандалакшскую ЦРБ, чтобы всю помощь можно было там получить, а не ездить в Мурманск, - сказал Андрей Владимирович.

Глава региона также дал поручению профильному министру разобраться, почему обратившаяся на "прямую линию" женщина не смогла пройти МРТ и вынуждена была ехать в Мурманск на платную процедуру.

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