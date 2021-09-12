В 2022 году в Гаджиево начнется строительство ФОКа

На данный момент с территории вывозят строительный мусор. Фото: правительство МО

На "прямой линии" губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в Гаджиево в следующем году планируется начать строительство оздоровительно-физкультурного комплекса.

- В этом году был запланирован снос района «Вертолетка». Сейчас идет проектирование ФОКа, только в следующем году, если все пойдет по плану, начнем строительство. В этом году строительства в планах не было, - рассказал в прямом эфире глава региона.

На данный момент с территории вывозят строительный мусор, затем площадку будут равнять.

Напомним: в Печенге построят начальную школу на 250 мест. Новое здание появится к концу 2023 года.

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