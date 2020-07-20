2020-07-20T09:44:01+03:00
Звезды

В Мурманской области будут снимать фильм с участием Юлии Пересильд и Гоши Куценко

Главная героиня ленты "Молоко" будет жить в Кировске
Ника СВЕТЛОВА
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Главную роль в фильме "Молоко" сыграет Юлия Пересильд.Главную роль в фильме "Молоко" сыграет Юлия Пересильд.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В коллекции фильмов, где мелькают заполярные города, пополнение. В Мурманской области будут работать над лентой "Молоко", режиссером которой станет Карен Оганесян (фильм "Мамы", "Марафон", "Подарок с характером" и другие).

Главную роль девушки Зои, живущей в провинциальном городке, сыграет Юлия Пересильд. Также в ленте будут сниматься Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Елена Валюшкина.

- В Кировске жизнь идет своим чередом. Только вот привычные для жителей периферийного городка северные сияния вдруг как-то странно начинают влиять на Зою. Несмотря на врачебный диагноз – бесплодие, из ее груди начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. Все, кого не «долюбили» в детстве их родители, теперь имеют надежду на исцеление: ее гражданский муж Сережа (Андрей Бурковский); укравший из зоопарка двух пингвинов и поселивший их у Зои в ванной подросток (Эрик Панич), испытывающий судьбу ездой на крышах поездов; тираничный отец (Гоша Куценко) девочки Тани и даже эксгибиционист (Юрий Колокольников), годами пугавший женщин в парке и страдающий от этого. Но прежде чем Зоя примет на себя миссию спасителя, ей предстоит сделать сложный выбор, ведь оказывается, что эффект от еe молока бывает совершенно непредсказуем, - рассказали создатели фильма.

Лента "Молоко" будет комейдиной, но с затрагиванием серьезных тем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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