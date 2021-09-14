В Мурманске запустили интерактивную карту перевода домов на обновленную систему водоснабжения

Северяне могут узнать, на какой год стоит их дом. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

"Мурманскводоканал" запустил интерактивную карту по переводу домов на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе Мурманска. На ней указывается, в каком году каждый дом района перейдет на обновленную систему подачи горячей воды.

Работы по замене оборудования будут вестись с 2021 по 2025 год. Фото: скрин

Работы по замене оборудования будут вестись с 2021-го по 2025 год.

- Карта пока работает в тестовом режиме, но большая часть жителей уже может посмотреть, на какой год стоит их дом, - уточнили в группе организации.

К слову, в 29 домах Ленинского округа уже начали модернизацию системы горячего водоснабжения. Качество воды улучшится.

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