В 29 домах Ленинского округа Мурманска начали модернизацию системы горячего водоснабжения

Работы должны быть завершены в ноябре этого года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в 29 многоквартирных домах Ленинского округа Мурманска начинаются работы по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения. Вода больше не будет неприятно пахнуть.

Об этом сообщил на оперативном совещании врио губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. Напомним: в одном доме подобная модернизация прошла еще в мае. - В советские годы система водоснабжения в этом районе была построена таким образом, что фактически горячая вода поступала из труб, что очень негативно сказывалось на ее качестве. В планах в ближайшие несколько лет провести работы во всех домах, нуждающихся в такой модернизации, – отметил Юрий Сердечкин. Все работы ведутся за счет субсидии из регионального бюджета. Они должны быть завершены в ноябре этого года.

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