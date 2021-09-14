В Мотовском заливе потеряла ход лодка с пятью пассажирами

В районе мыса Шарапов Мотовского залива лодка с пятью рыбаками потеряла ход. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Кольском районе потеряло ход маломерное судно. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

- 14 сентября в оперативно-дежурную службу МЧС от дежурного по ПУ ФСБ России по Западному Арктическому району поступила информация, что в районе мыса Шарапов Мотовского залива лодка с пятью рыбаками потеряла ход, требуется помощь, - сообщили в спасательном ведомстве.

На помощь рыбакам вышло судно « Валерий Харламов».

Напомним: рыбаки с перевернувшегося катера в Баренцевом море не успели подать сигнал бедствия. Волна так быстро перевернула судно, что его пассажиры не смогли надеть спасательные жилеты.

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