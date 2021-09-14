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Происшествия14 сентября 2021 10:36

Рыбаки с перевернувшегося катера в Баренцевом море не успели подать сигнал бедствия

Волна так быстро перевернула судно, что его пассажиры не смогли надеть спасательные жилеты
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Никто из находившихся на борту не успел надеть спасательный жилет - так быстро его перевернула волна. Фото: ГУ МЧС по МО

Никто из находившихся на борту не успел надеть спасательный жилет - так быстро его перевернула волна. Фото: ГУ МЧС по МО

7 сентября у бухты Долгая Щель перевернулся катер, на борту которого были пять человек. Все пассажиры были из Заполярного. Выжил только один мужчина, тела трех его друзей нашли, капитана судна еще ищут.

- Сигнал бедствия с судна не подавался, в связи с чем, спасательные мероприятия начаты после обнаружения маломерного судна, потерпевшего крушение, и выжившего пассажира, - сообщили в Западном межрайонном следственном управлении на транспорте СКР РФ.

Никто из находившихся на борту не успел надеть спасательный жилет - так быстро его перевернула волна.

Возбуждено уголовное дело.

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