Спасатели обследовали 32 квадратных километра Баренцева моря ради поиска северян с перевернувшегося катера

Всего в поисково-спасательных работах от МЧС России задействованы 6 человек и 2 единицы техники. Фото: ГУ МЧС по МО

В Печенгском округе, в районе бухты Долгая щель, продолжаются поисковые работы. Напомним: 7 сентября в Баренцевом море перевернулся катер, на борту которого находились пять человек, жители Заполярного. Четырех человек удалось найти - только один из них выжил. Последнего рыбака - капитана катера - еще ищут.

- На текущий момент обследовано более 18 километров береговой линии, 32 квадратных километров акватории бухты, в том числе 13 квадратных километров с применением авиации, 2800 квадратных метров - водолазами, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

13 сентября инспекторы ГИМС и спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра России будут обследовать акватории губы Амбарной, а также южный и северный берега губы Малой Волоковой.

Всего в поисково-спасательных работах от МЧС России задействованы 6 человек и 2 единицы техники.

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