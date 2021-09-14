Испанцы журналисты: Кладбище кораблей в Териберке - одно из самых меланхоличных мест в России

Новостное агентство Испании Sputnik Mundo в своем Instagram опубликовало ролик о кладбище кораблей в Териберке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новостное агентство Испании Sputnik Mundo в своем Instagram опубликовало ролик о кладбище кораблей в Териберке.

- Кладбище кораблей в сельском городке Териберка считается одним из самых меланхоличных мест в России. Здесь старые рыбацкие лодки нашли свое последнее пристанище. Их «скелеты» - единственное напоминание о том, что когда-то это место изобиловало большой рыбной ловлей, - пишут испанские журналисты.

Напомним: туриста из Москвы обвинили в том, что он повредил одно из судов.

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