Испанцы журналисты: Кладбище кораблей в Териберке - одно из самых меланхоличных мест в России

Новостное агентство Испании Sputnik Mundo в своем Instagram опубликовало ролик о кладбище кораблей в Териберке.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Новостное агентство Испании Sputnik Mundo в своем Instagram опубликовало ролик о кладбище кораблей в Териберке.
- Кладбище кораблей в сельском городке Териберка считается одним из самых меланхоличных мест в России. Здесь старые рыбацкие лодки нашли свое последнее пристанище. Их «скелеты» - единственное напоминание о том, что когда-то это место изобиловало большой рыбной ловлей, - пишут испанские журналисты.
Напомним: туриста из Москвы обвинили в том, что он повредил одно из судов.
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