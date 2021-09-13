Вход в природный парк Териберки будет платным

Стоимость посещения пока не озвучивалась. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Постановление правительства Мурманской области о создании природного парка "Териберка" подписано. Теперь туристов ждут новые правила поведения. В том числе въезд будет по пропускам.

- Посещение природного парка является платным и допускается только при наличии разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ и Мурманской области, и случаев пребывания на территории природного парка граждан, постоянно проживающих или имеющих временную регистрацию по месту пребывания на территории муниципального образования сельское поселение Териберка, и их близких родственников (супруга, супруги, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, опекунов, попечителей), - говорится в постановлении о создании парка.

Стоимость посещения пока не озвучивалась.

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