Вход в природный парк Териберки будет платным

Стоимость посещения пока не озвучивалась.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Постановление правительства Мурманской области о создании природного парка "Териберка" подписано. Теперь туристов ждут новые правила поведения. В том числе въезд будет по пропускам.
- Посещение природного парка является платным и допускается только при наличии разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ и Мурманской области, и случаев пребывания на территории природного парка граждан, постоянно проживающих или имеющих временную регистрацию по месту пребывания на территории муниципального образования сельское поселение Териберка, и их близких родственников (супруга, супруги, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, опекунов, попечителей), - говорится в постановлении о создании парка.
Стоимость посещения пока не озвучивалась.
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